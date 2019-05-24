Hazine’den Reuters’a ‘İvme’ çıkışı: Paketi karalama amaçlı algı oluşturuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters haber ajansının ‘İvme’ finansman paketiyle ilgili haberine tepki göstererek, “Reuters’ın tutumu tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir” diye açıklama yaptı.

Fotoğraf: DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün düzenlediği toplantıda yeni paketi anlatmıştı. Bakan, üç kamu bankasının desteğiyle uygulanacak olan ‘İvme’ (ileri, verimli, milli endüstri) paketi ile yıl sonuna kadar üç ana faaliyet alanına 30 milyar lira finansman sağlanacağını söylemişti.

Reklam

Reuters’ın pakete ilişkin haberinde çoğunlukla Albayrak’ın ifadelerine yer verilirken, bir uzmandan görüş alınarak haber geliştirilmiş, uzman da bu tarz önlemlerin, hükümetin işi ciddiye aldığını gösterse de temel makro problemleri çözmekte yardımcı olmayacağını belirterek “Bu önlemler mali politika tarafında daha farklı ve sert bir karşılık gerektiren makro sorunları çözmeyecek geçici önlemler olarak düşünülmeli” demişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Haber ivme finansman paketini karalama amacı taşımaktadır. Paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır.”

Reuters’ın bir süredir ekonomiyi hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturmaya çalıştığını savunan Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında “Kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir” dendi.

Reklam

Gerekli tüm hukuki hakların saklı tutulacağı da belirtildi.