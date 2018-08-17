Hazine’den reel sektör için yeni önlemler

Hazine ve Maliye Bakanlığı reel sektörü desteklemek için bankalara yönelik bir dizi tedbir açıkladı.

Reel sektörün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbirin bugün devreye alınıyor.

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Buna göre kur riski nedeniyle meydana gelen kredi limit aşımlarında firmalardan kredi kapama talebinde bulunulmayacak, teminatları yetersiz duruma düşen şirketlerden ek teminat istenmeyecek, çekleri karşılıksız duruma düşen şirketlere kredi verilmeye devam edilebilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomimizi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlattığımız politikalarımızı sürdürürken, kurdaki yükseliş sonrası bankalarımızı ve reel sektörümüzü rahatlatmak için devreye aldığımız aksiyon planımızı uygulamaya devam ediyoruz” dendi.

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Özellikle reel sektörü banka kredileri kapsamında rahatlatacak bir dizi tedbirin Bankalar Birliğ’yle birlikte belirlendiği belirtilen açıklamada karşılıklı iyi niyet esasına dayalı olarak tedbirler şöyle sıralandı:

– Kredi kanalları açık tutulmaya devam edecek.

– Firma nakit akışlarının sürdürülebilirliğini teminen, vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanmaya devam edilecek.

– Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacak.

– Kur etkisi ile teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyecek.

– 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yaşanan ekonomik ortam nedeniyle oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezi’ne mücbir sebep koduyla bildirilebilecek. Bu uygulamayla firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecek.