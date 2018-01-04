Hazinedar’ın görevden alınmasına CHP’den ilk tepki: Bu bir hükümet kumpası

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılması için, “Bu bir hükümet kumpasıdır” dedi.
Hazinedar ‘FETÖ’ üyeliği, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.
Belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de aynı suçlamalarla görevden uzaklaştırılmıştı.
CHP’li Tezcan kararla ilgili, “Türkiye’de hukuk, adalet kalmadı. Belediye başkanımız yasal yollara müracat edecek. Hükümet kumpasıdır” dedi.
İçişleri Bakanlığı daha önce de yine CHP’li Battal İlgezdi’yi Ataşehir belediye başkanlığı görevinden almıştı.