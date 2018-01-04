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Yaramazlara biraz batar!

Hazinedar’ın görevden alınmasına CHP’den ilk tepki: Bu bir hükümet kumpası

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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılması için, “Bu bir hükümet kumpasıdır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Hazinedar ‘FETÖ’ üyeliği, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.

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Belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de aynı suçlamalarla görevden uzaklaştırılmıştı.

CHP’li Tezcan kararla ilgili, “Türkiye’de hukuk, adalet kalmadı. Belediye başkanımız yasal yollara müracat edecek. Hükümet kumpasıdır” dedi.

İçişleri Bakanlığı daha önce de yine CHP’li Battal İlgezdi’yi Ataşehir belediye başkanlığı görevinden almıştı.

‘Beklenen’ oldu: Beşiktaş belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İlgezdi’nin ardından: Bakanlık, Hazinedar’ı görevden almak için valiliğe görüş sordu


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