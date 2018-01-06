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Yaramazlara biraz batar!

Hazinedar’dan Erdoğan’a teşekkür: Oğluma ve eşime pasaportları iade edilecek

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Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş’ın CHP’li belediye başkanı Murat Hazinedar, oğlunun ve eşinin pasaportlarının iade edilmesi için talimat veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanlığı, Hazinedar’la birlikte meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’i haklarındaki bazı iddialar üzerine görevden uzaklaştırmıştı.

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Hazinedar, görevden alındığının günün sabahında, eşinin ve oğlunun pasaportlarına el konulduğunu açıklamıştı.

CNN Türk’te dün gece yayınlanan ‘Türkiye’nin Gündemi’ programında görevden alınmasıyla ilgili tartışmalar sırasında programın konuğu Uğur Poyraz’a mesaj gönderen Hazinedar, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı bugün talimat vermiş. Oğluma ve eşime pasaportları yarın iade edilecek. Her şeye rağmen kendisine teşekkür ederim. Bugün öğleden sonra aradılar.”

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