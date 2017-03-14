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Hazinedar, Hollanda ineğini kesmek isteyen yardımcısına ‘dur’ dedi: Kuyruğunu kurban ettirmem

 

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, krizin ardından Hollanda ineğini keseceğini söyleyen yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi’ye ‘dur’ dedi.

Murat Hazinedar (Fotoğraf: DHA)

Bir Twitter kullancısının kendisini etiketleyerek Diken’in “En masum ‘kurban’: İBB meclis üyesi Hollanda ineğinden ‘yakındı’, başkan ‘Kes hepimizi çağır’ dedi” başlığıyla duyurduğu haberi paylaşmasına Hazinedar’ın yanıtı şöyle oldu: “Sevgili kardeşim, ne Hollanda’nın faşistleşen iç siyasetine ne de ülkemizin iç siyasetine o ineğin kuyruğunu kurban ettirmem.”

Ne olmuştu?

İBB Meclis Başkan Vekili AKP’li Ahmet Selamet’in yönettiği dünkü oturumda Sipahi çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden birini keseceğini söylemişti.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Bunun üzerine Selamet, “Kes hepimizi çağır o zaman. Hüseyin bey ineğini kesecek biz de yiyeceğiz inşallah” demişti.

En masum ‘kurban’: İBB meclis üyesi Hollanda ineğinden ‘yakındı’, başkan ‘Kes hepimizi çağır’ dedi

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