Hazinedar garipsedi: Paylaşımı yapan çocuk da bizim gibi, öyle bir eğilimi yok, serpilmiş maşallah

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediyenin Twitter hesabından sildirdiği ‘Freddy Mercury’nin askerleriyiz’ paylaşımını yapan belediye çalışanının LGBTİ birey olmadığına iknaya girişti.

Belediye, İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası için binasına astığı gökkuşağı bayrağını ‘Freddie Mercury’nin askerleriyiz’ diyerek Twitter’dan paylaşmış, paylaşım saatler sonra silinmişti. Hazinedar, üstüne Twitter hesabından özür yayınlamıştı.

İHA’nın haberine göre, gazetecilerle sahur programında bir araya gelen Hazinedar, belediyenin sosyal medya hesabını yöneten çalışanını, “Öyle bir eğilimi yok, bizim gibi maşallah serpilmiş bir çocuk” diye tanımladı.

Hazinedar, belediye binasına bayrak asılmasına ‘Ne yapıyorsanız yapın’ diyerek onay verdiğini belirtip, “Biz Freddie Mercury’in askerleri niye olalım? Biz saygılıyız ya saygılı olalım diye bizim belediyede bayrak asmak istemişler. ‘İyi’ dedik biz de asın o zaman ne yapıyorsanız yapın dedik. O coşkuyla ne anladıysa ‘Freddie Mercury’nin askeriyiz’ diye paylaşımda bulunmuş” dedi.

‘Gayet bizim gibi bir çocuk’

Paylaşımı bizzat kendisinin sildirdiğini söyleyen Hazinedar, ‘özgürlük anlayışlarının’ yanlış anlaşıldığını savundu.

Hazinedar, hakkında, ‘bizim gibi, maşallah serpilmiş bir çocuk’ dediği sosyal medya yöneticisiyle arasında geçenleri şöyle anlattı: “Bir de bana muhalefet ediyor bizde özgürlük var ya. ‘Sil onu’ diyorum, ‘Başkanım silmeyelim’ diyor, valla bakın 2 bin 800 retweet aldı diyor o hala retweet derdinde. Oğlum ben neden Freddie Mercury askeri olayım. Biz çıktık o kadar ‘Atatürk’ün askeriyiz, iki Mustafa’yı seviyoruz ‘ dedik. Şimdi sen neyi karıştırdın. Hayır çocuğun öyle bir eğilimi de yok aslında Allah için öyle bir derdi de yok. Gayet bizim gibi maşallah serpilmiş bir çocuk ama çocuk bizim özgürlükçülük anlayışımızı farklı anlamış. Saygımızı abartmış biraz neyse sildirdik bu arada ben de duramadım, rahatsız oldum. Ben çok saygılıyımdır gerçekten içimde itirazlarım olsa bile çok farklı düşüncelere farklı inanışlara çok saygı duymaya çalışırım.”