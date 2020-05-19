Hazine yetkilileri: Swap anlaşması yapıldığı haberleri doğru değil

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap (para takası) görüşmelerinin devam ettiğini, Türkiye’nin iki ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Anadolu Ajansı’na konuşan bakanlık yetkilileri, bazı basın yayın organlarına yansıyan ‘swap hattı kurmak için Türkiye’nin dört ülkeyle görüştüğü, iki ülkeyle anlaştığı’ yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

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Yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde birçok ülkeyle swap görüşmelerinin bir süredir devam ettiği belirtilerek, ilgili resmi makamların dışında yapılan açıklama, haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, görüşmelerde somut netice ortaya çıktığı anda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

Yüksek döviz yükümlülükleri nedeniyle potansiyel bir kur krizine karşı ekonomiyi savunmak için hazırlık yapan Ankara, dış kaynak sağlamak için yakın başkentler ile görüşmeler yürütüyor.

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Swap görüşmeleri

Daha önce Reuters’a konuşan bazı Hazine yetkilileri, Ankara’nın yeni döviz takas hattı, yani swap hattı kurmak için Tokyo ve Londra ile görüşürken var olan swap imkanının hacmini artırmak için Pekin ve Doha ile de temas halinde olduğunu söylemişti.

Lira son dönemde sert değer kayıpları ardından yaklaşık bir haftadır gelişmekte olan ülke para birimlerinden biraz daha iyi bir performans gösteriyor. Bankacılar bunu Amerikan merkez bankası olmasa da diğer merkez bankalarından kısa vadede swap anlaşması yapılacağına dair iyimser beklentilere bağlıyor.

AKP’nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye’nin yeni swap hatları kurmayı amaçladığını teyit etmiş, Hazine ve Maliye Bakanı Brat Albayrak ise döviz kaynaklarının yeterli olduğunu belirtmişti.