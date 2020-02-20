Hazine, vergi ve cezalarda ‘yargı denetiminden vazgeçme’ uygulamasına açıklık getirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 7194 sayılı kanunla vergi sistemine eklenen, vergi ve cezaların yargı denetimine götürülmesinden vazgeçme anlamına gelen ‘kanun yolundan vazgeçme’ uygulamasına ilişkin açıklaması yayınlandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğiyle, 7194 sayılı yasayla düzenlenen konuya ilişkin hükümlerden yararlanmak için gereken şartlara açıklık getirildi.

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Tebliğde ‘kanun yolundan vazgeçme’ kapsamı, ‘vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar (Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç)’ diye açıklandı.