Hazine tam gaz borçlanıyor: Nisanda hedefi ikiye katladı, mayısta şimdiden aştı

Hazine dün düzenlediği iki ihale ve iki sukuk (İslami bankacılıkta tahvil) ihracı ile yaklaşık 20 milyar lira borçlandı. Mayıs ayı iç borçlanması ise 40 milyar lira olan hedefi aşarak 48 milyar liranın üstüne çıktı.

Fotoğraf: DHA

Hazine’nin borçlanma programı bu hafta kurumsal yatırımcılara yönelik altın cinsi tahvil ve kira sertifikası ve 22 Mayıs’taki altı ay vadeli bono ihalesi ile devam edecek.

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Nisan ayını öngörülerin iki katından da fazla 65 milyar lira civarında borçlanma ile tamamlayan Hazine, mayıs ayında 19.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 38.5 milyar lirası piyasadan 40 milyar liralık iç borçlanma öngörüyordu.

Hazine borç çevirme rasyosunu yüzde 200’e yaklaştırırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeni aktif rasyosu düzenlemesi sonrası lokal bankaların tahvile ilgisi oldukça arttı.

BDDK’nın bankaları daha çok kredi vermeye, tahvil alımına gitmeye ya da Merkez Bankası ile swap (para takası) yapmaya yönelten kararı sonrası lira cinsi tahvil getirilerinde sert düşüşler görülüyor.

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Gösterge iki yıllık tahvilde bileşik getiri ilgili kararla 360 puan gerilemişti. Öte yandan katılım bankalarından gelen talep üzerine ay sonuna doğru yapılan iki yıllık sukuk ihracı da erkene çekildi.

‘Merkez’ devam

Bir diğer taraftan ise Merkez Bankası tarihinin en hızlı tahvil alımlarını da sürdürüyor. ‘Merkez’in tahvil portföyü geçen yıl sonundaki 19 milyar liradan dün itibariyle 62.6 milyar liraya yükseldi. Merkez Bankası, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan aldıkları haricinde analitik bilançosundaki aktif büyüklüğünün yüzde 10’una kadar tahvil alımına gitmeyi öngörüyor. Bilançoya göre aktif büyüklük 11 Mayıs itibariyle 717 milyar lira.