Hazine ödemeyi yapmadı: 400 bin banka emeklisine bayram ikramiyesi yok

Emekli ikramiyelerine ilişkin 1000 TL’lik ilk ödemenin yaklaşık 400 bin banka emeklisinin hesabına yatmadığı bildirildi.

Hükümet TBMM’nin kapanmasından hemen önce yasalaşan kanunla emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000’er TL ikramiye verilmesi kararı almış, önümüzdeki yıllarda da her bayram öncesi bu ikramiyenin ödenmesi öngörülmüştü.

Reklam

Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’in haberine göre Şekerbank, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi emeklisi yaklaşık 400 bin kişi ikramiye alamadı. Banka yönetimleri, “Hazine’den yardım alamadık, bütçemiz yok” açıklaması yaptı.

Bazı bankaların emeklilerine ise ikramiyenin yattığı belirtildi.

Reklam

Emeklilere verilecek ikramiyenin maliyetini Hazine üstlenirken, bunun yıllık yaklaşık 22 milyar TL olacağı hesaplanmıştı.

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur’un yanısıra, bu kurumlarla aynı işleve sahip vakıf-sandık kuruluşları da yer alıyor. Kanuna göre özel sandıkları da sosyal güvenlik kuruluşu sayılıyor.

Ancak Hazine’nin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ikramiyeler için yaptığı ödemeleri özel sandıklara yapmadığı belirtildi. Hazine’nin bu sandıkların emekli ikramiyelerini kendi kaynaklarından ödemesini istediği bildirildi.