Hazine nisan-haziranda 130.8 milyar liralık borçlanma öngördü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 121.9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 130.8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlık, nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

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Bakanlığı borçlanma stratejisinde, nisanda 37.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 33 milyar liralık, mayısta 53.7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 54 milyar liralık, haziranda da 30.9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 43,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisan ayındaki iç borçlanmanın 16.5 milyar lirasının piyasadan, 8.4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 8.1 milyar lirasının ise kamuya satışlardan, mayıs iç borçlanmasının 53.2 milyar lirasının piyasadan, 800 milyon lirasının da kamuya satışlardan, haziranda ise 39.8 milyar lirasının piyasadan, iki milyar lirasının doğrudan satışlardan iki milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

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Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek, iki kira sertifikasının doğrudan satışı bir altın tahvili gerçekleştirilecek.

Ayrıca nisan ayında bir tahvil değişim ihalesi yapılacak.

Nisanda 42.4 milyar liralık, mayısta 57.2 milyar liralık, haziranda da 41.5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 19.3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.