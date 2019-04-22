Hazine kamu bankaları için 3.7 milyar avro tutarında DİBS ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere toplam 3.7 milyar avro (24.3 milyar lira) tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç edeceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 10 Nisan’da gerçekleşen ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ başlıklı toplantıda kamu bankalarına toplam 28 milyar lira DİBS verileceğini söylemişti.

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Hazine’den yapılan yazılı açıklama şöyle: “Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 24 Nisan 2019 valör tarihli olmak üzere net 3.3 milyar avro tutarında, 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 4.61 faizli, kuponsuz Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilecektir. Kamu sermayeli katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere nominal 400 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli, faiz ödemesiz Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilecektir.”

İlgili ihraçlarda Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu doğrultusunda 10 Nisan 2017’de kurulan TVF Piyasa İstikrar ve Denge Fonu aracı rolü üstlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen özel tertip DİBS’ler Piyasa İstikrar ve Denge Fonu’na (PİDF) ihraç edilecek.

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PİDF, ihraç edilen ikrazen özel tertip DİBS’leri kamu bankalarına satarak nakit kaynak oluşturacak, sonrasında söz konusu nakit kaynağı kamu bankaları tarafından ihraç edilecek. Sermaye benzeri tahvillerin satın alınması amacıyla veya sermaye benzeri kredi kullandırılması amacıyla kullanılacak.

İkrazen ihraç edilecek DİBS’lerin karşılığında Hazine alacağı oluşacak, bununla ilgili 4749 sayılı Kanun uyarınca Piyasa İstikrar ve Denge Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında ikraz sözleşmesi düzenlenecek. İhraç edilecek DİBS’lerin banka bazında dağılımı şöyle olacak:

İkrazen Özel Tertip DİBS Tutarları



Bankalar İhraç Tutarı (Avro)

Ziraat Bankası 1,400,000,000

Türkiye Halk Bankası 900,000,000

Türkiye Vakıflar Bankası 700,000,000

Türkiye İhracat Kredi Bankası 150,000,000

Türkiye Kalkınma ve Yatırım 150,000,000

Bankası

Ara Toplam 3,300,000,000

Ziraat Katılım Bankası 100,000,000

Vakıf Katılım Bankası 100,000,000

Türkiye Emlak Katılım Bankası 200,000,000

Ara Toplam 400,000,000

Genel Toplam 3,700,000,000