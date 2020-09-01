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Yaramazlara biraz batar!

Hazine, iki yıldır yapmadığı 10 yıllık tahvil ihracına tekrar başlayacak

Hazine, Temmuz 2018’den beri yapmadığı 10 yıllık gösterge tahvil ihracına kasım ayı itibariyle tekrar başlayacak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün açıkladığı üç aylık borçlanma stratejisine göre 17 Kasım’da, 6 Kasım 2030 vadeli 10 yıllık gösterge tahvilin ilk ihracını düzenleyecek.

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Bankalar sabit faizli en uzun vadeli Hazine tahvili olan 10 yıllık gösterge tahvili 2010 yılından beri bilançolarında bulunduruyor.

Ancak Hazine 10 Temmuz 2018’den bugüne 10 yıllık gösterge tahvil ihracı yapmadı.

Hazine artan borçlanma maliyetlerinin borç rasyolarına uzun vadeli etkisini azalmak için yaklaşık iki yıldır daha çok değişken faizli ya da kısa vadeli borçlanmaya yöneldi.

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