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Yaramazlara biraz batar!

Bütçe açığını ‘ihtiyat akçesi’ de kapatamadı: Dokuz ayda 86 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ocak-eylül döneminde merkezi bütçe 85.8 milyar lira açık verdi. Bu rakam geçen sene aynı dönemde 56.7 milyar liraydı.

Fotoğraf: DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen yıl eylül ayında açıkladığı ekonomi programında 2019 için 80.6 milyar liralık bir bütçe açığı öngörülmüştü. Ancak yılın ilk beş ayında bu hedeften sapılınca, yüzde 225’lere varan bütçe açığını kapatmak için Merkez Bankası’nın (MB) 46 milyar liralık ihtiyat akçesinin bütçeye gelir olarak aktarılmasına karar verilmişti. Bu uygulamaya rağmen dokuz aylık dönemde 2019 için hedeflenen bütçe açığı aşılmış oldu.

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Bakanlığın eylül ayı ve ocak-eylül dönemi için açıkladığı bütçe rakamları şöyle:

*Bütçe dengesi eylülde -17.71 milyar lira (2018 eylül -6 milyar lira)

*Faiz dışı denge (faiz giderleri çıkarılınca) eylülde -5.6 milyar lira (2018 eylül +4.3 milyar lira)

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*Bütçe dengesi ocak-eylül döneminde -85.8 milyar lira (2018 ocak-eylül -56.7 milyar lira)

*Faiz dışı denge ocak-eylül döneminde -4.3 milyar lira (2018 ocak-eylül +3.7 milyar lira).

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