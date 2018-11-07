Hazine dış borçta programın dışına mı çıkıyor: Üç yabancı bankaya yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde BNP Paribas, HSBC ve ING’ye avro cinsinden borçlanma yetkisi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 2026 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, HSBC ve ING’ye yetki vermiştir” dendi.

Reklam

Türkiye 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 6,5 milyar dolar karşılığı finansman öngörüyordu.

Ekim ayında yapılan 2023 vadeli 2 milyar dolarlık ihraçla birlikte Hazine dış finansman programının 6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığını açıklamıştı.

Reklam

Böylece programda 500 milyon dolar tutarın karşılığı bir borçlanma kalmıştı.

Üç bankaya verilen yetkiyle avro cinsinden borçlanmada yüzde 5,5 civarında bir faiz öngörüldüğü açıklandı.

Ekim ayındaki 2 milyar dolarlık beş yıl vadeli borçlanmada yüzde 7,5 faiz vardı.

Nisandaki ihalede 2 milyar dolarlık 10 yıl vadeli tahvil ihracında faiz yüzde 6,20 olmuştu.

2019 yılındaysa uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 6,5 milyar dolar karşılığı finansman planlanıyor.