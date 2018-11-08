Hazine dış borçta programı aştı: Yüzde 5,25’ten 1,5 milyar avro borç

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracıyla uluslararası piyasalardan 1,5 milyar avro daha borçlanarak, 2018’de toplamda 7,7 milyar dolar finansman sağlamış oldu. 2018 yılı dış finansman programında öngörülen rakam 6,5 milyar dolardı.

Bakanlık dün avro cinsinden 2026 vadeli tahvil ihracı için BNP Paribas, HSBC ve ING’ye yetki verildiğini açıklamıştı.

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Bugün açıklanan ihale sonuçlarına göre, Şubat 2026 vadeli tahvil ihracı tutarı 1,5 milyar avro olurken, kupon oranı yüzde 5,20 ve yatırımcıya getirisi yüzde 5,25 oldu.

2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 6,5 milyar dolar karşılığı finansman öngörülüyordu.

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Ekimdeki 2 milyar dolarlık ihraçla birlikte dış finansman programının 6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığı açıklanmıştı. Böylece programda 500 milyon dolar tutarın karşılığı bir borçlanma kalmıştı.