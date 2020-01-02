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Yaramazlara biraz batar!

Hazine bu ay 10 milyar lira az borçlanacak; Vakıfbank hisseleri için borç ödeyecek

Hazine, ocak ayı iç borçlanma öngörüsünü 10 milyar lira düşürdü.

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-şubat ve mart ayları için iç borçlanma programını açıkladı.

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Hazine, ocakta toplam 23.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 15 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Önceki programda ocak iç borçlanma öngörüsü 24.4 milyar liraydı.

Program açıklandı

İç borçlanma programında öne çıkan gelişmeler şöyle:

*Hazine daha önce ocak için öngördüğü 0.8 milyar lira borçlanma dışı kaynak tutarını güncel programda 10.1 milyar liraya revize etti.

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*Hazine şubatta toplam 27.8 milyar lira iç borç servisine karşılık 29.0 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.

*Hazine martta toplam 28.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 29.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.

*Hazine ocakta 5, şubatta ve martta dört ihale düzenleyecek, ilgili aylarda birer kira sertifikası ile borçlanacak.

*Hazine 11 Şubat’ta Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devredilmesine ilişkin 2.83 milyar lira iç borç ödemesi öngörüyor.

*Ocak ayında izleyen üç ay içerinde vadesi gelecek senetlerin geri alımı suretiyle değişim ihalelerine başlanması planlanıyor.

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