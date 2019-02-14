Hazine bir yıllık borçlanmanın yüzde 70’ini iki ayda yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 vadeli sukuk (İslami kurallara uygun faizsiz senet) ihracını 2 milyar dolar borçlanmayla tamamladığını teyit ederken 2019’da uluslararası piyasalardan sağlanan toplam finansman ise 5.4 milyar dolara ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edilmiş olup, 21 Şubat 2022 itfalı ihracın tutarı 2 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5.8 olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 21 Şubat 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir” dendi.

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Bu tahvil ihracıyla Hazine, 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar yapılması planlanan dış finansman programının 5.4 milyar dolarlık kısmı da tamamlanmış oldu.

Hazine ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, ocak ayı sonunda ise 1.25 milyar avro borçlanma yapmıştı.

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Hazine 2019’da öngördüğü dış finansmanın yüzde 70’e yakınını yılın ilk iki ayı bitmeden gerçekleştirmiş oldu.

İhraca toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep gösterdi. Kira sertifikasının yüzde 47’si Ortadoğu, yüzde 30’u Birleşik Krallık, yüzde 9’u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8’i ABD, yüzde 1’i Türkiye ve yüzde 5’i Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.