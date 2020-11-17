Hazine bakanından büyüme ve işsizlik tahmini

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılı yüzde 0.3 büyümeyle kapatmanın hedeflendiğini belirtti.

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AA’nın haberine göre bakan, “Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0.3 olmasını bekliyoruz” dedi.

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Bakan, ‘iç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihi’yle, 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme girileceğini aktardı.

Elvan, yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceklerini dile getirdi.

Bakan şöyle devam etti: “Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız. Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz.”

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Elvan, bu yıl işsizlik oranının yüzde 13.8 olarak tahmin edildiğini belirterek 2021 bütçesine dair şunları ifade etti: “Bakanlığımızın 2021 yılı toplam bütçe teklifi 570.2 milyar liradır. Faiz hariç tutulduğunda bütçe teklifi 390.6 milyar lira olmaktadır. Faiz harcamaları için ayrılan kaynak tutarı ise 179.5 milyar liradır.”