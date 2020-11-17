Hazine bakanı: Vergide vatandaş memnuniyeti son derece önemli

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Fotoğraf: AA

Sözlerine, “Makro ekonomik istikrarı sağlamak, finansal istikrarı sağlamak ve fiyat istikrarı konusuna çok önem veriyoruz. Bizim yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bu birincisi” diyerek başlayan Lütfi Elvan, ikinci husus olarak da kalkınma ve ekonomi ile hukuk arasındaki ilişkiye önem verdiklerini söyledi.

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Elvan, demokrasi, adalet, kalkınma ve ekonominin birbirlerinden ayrılmayacak konular olduğunu belirterek, “Adil ve şeffaf bir hukuk devletiyle ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılabileceğimize inanıyoruz” dedi.

‘Kapılarımız tamamen açık’

İstişareye sonuna kadar açık olacaklarını vurgulayan Bakan Elvan, “Hiçbir insanımızın, vatandaşımızın kafasının arkasında en ufak kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat tamamen açık olacak. Bizim de makul gördüğümüz, rasyonel ve haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız, kararlılıkla atacağız” ifadesini kullandı.

Elvan, yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında hala atılması gereken adımlar olduğuna işaret ederek, “Türkiye yatırımcılar açısından hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları yine kararlılıkla atacağız. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz.” diye konuştu.

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BDDK ve bankalarla da bir araya geleceklerini aktaran Lütfi Elvan ‘karşılaştıkları sorunlar, öneriler nelerse, bunları teker teker ele alıp atılması gereken adımlar varsa atacaklarını’ söyledi

Elvan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmesinin ardından bakanlık bürokratlarıyla bir araya geldiğini belirterek şunları söyledi: “Arkadaşlara şunu söyledim: Arkadaşlar beni eleştireceksiniz. Eğer siz bana ‘Efendim siz doğrusunu biliyorsunuz’ derseniz ben sizinle çalışmam. Bu kurumda çalışan tüm bürokrat arkadaşlarımızı, en alt kademeden en üst kademeye kadar her bir arkadaşımızı dinleyeceğiz. Bir taraftan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceğiz, bu işin rasyoneli neyse onu yapacağız. Hazine ve Maliye bürokratlarımıza sonuna kadar güveniyorum.”

‘Kanun neyi emrediyorsa’

Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığına ilişkin sorulara da yanıt veren Elvan, Bankacılık Kanunu’nun 82. maddesinde yer alan ‘BDDK, kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır’ hükmüne işaret etti.

Bakan, kanunun gayet açık olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: “BDDK ve SPK başkanımızla da görüştüm. Kendisine aynen şunu ifade ettim: ‘Kanun neyi söylüyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız’ dedim. Merkez Bankası kanunu da açık, elbette bağımsızdır, bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok diye düşünüyorum”.

Vergilerde öngörülebilirlik

Gelir vergisi ve kurumlar vergisinin tek kanunda toplanmasına yönelik önerileri de değerlendiren Elvan, geçmişte bu konuda bir çalışma yapıldığını şöyle anımsattı: “Özellikle vergilerde öngörülebilirliği sağlamak, sadeleştirme, basitleştirme ve vatandaş memnuniyeti son derece önemli. Bu hususları arkadaşlarımızla çalışalım, bu konuda öngörülebilirliği daha da artıran daha da şeffaf yapıda sistemi ortaya koyacak çalışmayı yaptıktan sonra sizlerle paylaşalım.”

Elvan, Kamu İhale Kanunu’na yönelik eleştirilere de yanıt verirken, Avrupa Birliği direktifleri ve mevzuatında belirli sektöre yönelik ayrı düzenlemeler olduğunu söyledi. Türkiye’deki Kamu İhale Kanunu’nun tüm ihaleleri kapsadığına dikkati çeken Elvan, Kamu İhale Kurumu Başkanı’ndan da istisnalar konusunda çalışma yapmasını ve kurum bazında istisna oranlarının belirlenmesini istediğini söyledi.

Hazine ve Maliye bakanı, Taşıt Kanunu’nun, taşıt yönetiminde etkinlik ve verimliliği gözetecek şekilde güncellenmesinin önerilmesi üzerine, bu konuda bakanlığının bir çalışması olduğunu da bildirdi.



Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçeleri kabul edildi.