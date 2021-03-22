Hazine bakanı: Serbest piyasa mekanizmasından taviz söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası’nda başkan değişikliğinin ardından yaşanan sert satış baskısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz verilmeyeceğini ifade etti.

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Elvan, “Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görevde kaldığı beş aydan kısa sürede 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal’ı MB başkanlığı görevinden alırken, yerine kendisi gibi yüksek faizi eleştiren Şahap Kavcıoğlu’yu atadı. Görevden alma beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık faiz artışından sadece iki gün sonra geldi.

Elvan makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrarı olduğunu söyledi ve “Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir” diye ekledi.

Elvan uygulamakta oldukları ‘enflasyonda düşüşü önceliklendiren’ makro politika çerçevesinin, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar ‘kararlılıkla’ sürdürüleceğini söyledi.

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Elvan açıklamasında ayrıca “Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz… Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır” dedi.

Dün gece sığ piyasada 8.48’e kadar yükselen dolar/TL bu sabah saat 08:40’ta 8.0500/8.0600 seviyesinde işlem gördü. TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı dün sığ piyasada yüzde 16’yı aştıktan sonra bu sabah itibariyle yüzde 11.5 seviyesinde. Dolar/TL karar öncesi cuma günü son işlemlerde 7.2185 seviyesindeydi.

TL son 20 yılda tek günde çift haneli değer kaybını iki kez yaşadı. Biri 2018 Ağustos’ta yüzde 15.1 ile kaydedilirken biri de bugün görülüyor.