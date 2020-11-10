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Yaramazlara biraz batar!

Hazine bakanı: Piyasa dostu dönüşüm programına odaklanacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘piyasa dostu’ bir dönüşün programına odaklanılacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Berat Albayrak’ın istifasının ardından göreve getirilen Elvan, bugün Meclis Genel Kurulu’nda yemin etti.

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Bakan, gelecek dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Elvan, “Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız” dedi.

‘Piyasa dostu’ vurgusu

Hazine ve Maliye bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Ekonomi politikamızın esası, büyüme-istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlarda şeffaf, hesap verebilir politikaların uygulanmasıdır.”

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Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Merkez Bankası başkanının görevden alınarak yerine maliye eski bakanı Naci Ağbal’ın atanması ve Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanı görevinden istifasının para politikasına olan etkisinin şu anda net olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

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