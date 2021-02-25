Hazine bakanı: Ekonomik reform çalışmalarımızda sona geldik

Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı İbrahim Turhan, Türkiye’nin net döviz rezervinin söylendiği gibi 95 milyar dolar değil, eksi 42.3 milyar dolar olduğunu, 130 milyar doları bulan döviz satışında yöntemin şeffaf olmadığını, alıcının bilinmediğini söyledi.