Hazine bakanı: Ekonomik reform çalışmalarımızda sona geldik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘ekonomik reform’ çalışmalarında sona geldiklerini belirtti.
Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren çalışmalarda sona geldiklerini bildirdi.
Elvan, “Reform politikalarımızın detaylarını sayın cumhurbaşkanımız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak” değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl kasım ayında ekonomi ve hukuk alanlarında vaat ettiği reformlarda ilk taslak yılın ilk haftası ortaya çıkmış, paketin ocak sonu gibi duyurulması planlanmıştı. Pakette yatırımcıyı rahatlatacak düzenlemelerin öne çıktığı belirtilmişti.