Hazine bakan yardımcısı Turkcell’e yönetim kurulu başkanı oldu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu Turkcell Yönetim Kurulu başkanlığına seçildi.

Bakanlığın sitesinde yer alan bilgiye göre, profesyonel iş hayatına Kuveyt Türk A.Ş. Teftiş Kurulu’nda müfettiş olarak başlayan Aksu, sonrasında 2003 yılında Çalık Holding’de sırasıyla finans müdürü ve grup finans direktörü olarak görev yaptı. 2008-2012 yılları arasında ise Akfel Grup bünyesinde CFO ve yönetim kurulu üyeliği görevleri yaptı. 2012’den 2016’ya kadar sırasıyla Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz şirketi SOCAR iştirakleri olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve STAR Rafineri A.Ş.’de CFO olarak görev yaptı.

Reklam

Aksu 20 Temmuz 2016 – 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Turkcell’de finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) görevini üstlendi.

Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yayınlanan açıklamasında 12 Mart tarihli yönetim kurulu toplantısında ayrıca, Denetim Komitesi’nin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Nail Olpak, Afif Demirkıran, Tahsin Yazar’dan oluşmasına karar verildiği de belirtildi.

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Tahsin Yazar, Afif Demirkıran, Hüseyin Aydın’dan oluşmasına, komite başkanlığına Tahsin Yazar’ın seçilmesine karar verildi.