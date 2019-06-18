Hazine 1.4 milyar lira daha borçlandı: Emeklilik fonlarına destek için

Hazine tamamı piyasa yapıcı bankalardan (PY) 1.4 milyar lira borçlandı. Hazine’nin bu ayki borçlanma programına sonradan eklenen bu işlemin, bazı emeklilik fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’inin devlet iç borçlanma senetlerinde değerlendirilmesi düzenlemesine destek olmak adına yapıldığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 31 Temmuz itibariyle emeklilik fonlarında para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’inin devlet iç borçlanma senetlerinde değerlendirilmesi zorunluluğu getirmişti.

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Hazine dün haziran ayı borçlanma programında bulunmamasına karşın bugün altı ay vadeli kuponsuz bononun ihracını yaptı. Hazine bu gelişmeye ilişkin SPK düzenlemesine atıfta bulunarak, “Bu çerçevede, bahsi geçen fonların portföy yapılarını düzenlemelerine destek olmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kuponsuz DİBS ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır” demişti.

Bu ay toplam 11.4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 9.3 milyar lirası piyasadan, 500 milyon lirası kira sertifikası yoluyla toplam 12 milyar liralık iç borçlanma programlayan Hazine, dün düzenlediği iki ihalede piyasadan ve kamudan 1.5 milyar lira borçlandı.