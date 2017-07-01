Hayvanseverlerden yurt çapında eylem: Dostlarımızı ölüme göndermeyiz

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Türkiye’nin birçok kentinde sokağa çıkan hayvanseverler, ‘Hayvan Hakları Koruma Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliği protesto etti.

Orman Su İşleri Bakanlığı, 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunda değişiklik tasarısı hazırladı.

Tasarıda yer alan maddeler, yurttaşlar tarafından hayvanların kent dışına gönderileceği, doğanın dengesini bozacağı ve kısırlaştıma merkezlerinin kurulmasına getirilen sınırlamayla hayvan nüfusunda patlama olacağı, bunun da ‘katliamlara’ yol açacağı gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.

İstanbul’da Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanan yurttaşlar ‘Katliam yasa tasarısı istemiyoruz’ ve ‘Can dostlarımızı sürgüne, hapse, eziyete ve ölüme göndermeyeceğiz’ yazılı pankartlar açtı.

Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Aslan, yasa tasarısındaki en büyük eksikliğin yasal yaptırım içermemesi olduğunu ifade ederek “Belediyelerin uygulamaları da Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmalıdır. Şahıslardan hayvanlara, zulüm ve işkencede verilen cezalar ise zaten yeterli biçimde caydırıcı değildir” diye konuştu.

Tasarıyı ‘Sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısı’ diye tanımlayan Aslan, ‘sahipsiz sokak hayvanları’ diye bir şey olmayacağını, hayvanların sahibinin devlet olduğunu söyledi.

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre tüm hayvanların korunma hakkının olduğunu dile getiren Aslan, hiçbir hayvanın kaderine terk edilemeyeceğini kaydetti: “Yaşam hakkı tüm hakların üzerinde korunması gereken en kutsal haktır.”

‘Yeniden hazırlanmalı’

Yasa tasarısının ‘sokak hayvanlarının okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanı gibi alanlara bırakılmaması’ yönünde bir hüküm içerdiğini belirten Aslan şöyle devam etti: “Nüfusun yoğun olmadığı, bu alanların bulunmadığı alanlar nerede var, soruyoruz. Bu ‘Şehirlerdeki bütün hayvanlar yok edilecek’ anlamına gelmektedir. Özellikle sokak hayvanları için ‘sürgün’ ve ‘ölüm’ içeren yasa tasarısı, katliamlara sebep olmadan çekilmeli ve yeniden hazırlanmalıdır.”

‘Deneyin önü açılıyor’

Aslan, hayvan üretim yerleri ve bakımevlerindeki hayvanların satışına yönelik tasarı maddesine ilişkin, “Biz sokak hayvanlarımızı bedava bile sahiplendiremezken, hayvanları nasıl satacaklar?” diye sordu.

Aslan, tasarıdaki ‘Üretim çiftlikleri ve belediye bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların katalogdan satışı yapılabilir’ hükmünü de şu sözlerle yorumladı: “Sahipsiz hayvanlar üzerinde deney yapılamaz. Bunun için barınaklardaki sahipsiz hayvanları satış adı altında sahipli konuma getirilip işkenceli deneylere yollanmasının önü açılmıştır.”

Aslan, “Hepsi idari para cezasına çevrilecektir. Dolayısıyla bakanlığın ‘Hayvana eziyete hapis cezası getiriyoruz’ açıklaması doğru bir açıklama değildir” diye konuştu.