‘Hayvanları koruma yasası’nı beklerken: Sahilde iple bağlanmış ölü köpek bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, sahil kenarında boğazı iple bağlanmış şekilde bir köpek cesedi bulundu.

Ereğli-Alaplı ilçeleri arasındaki sahilde denize girenler kıyıya vurmuş köpek ölüsüyle karşılaştı. Köpeğin boğazının ise iple bağlandığı görüldü.

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Boğazı iğle bağlanarak denize atılmış olabileceği tahmin edilen köpeğin işkence gördüğünü düşünenler çevredekiler duruma tepki gösterdi.

Erdoğan yasa için seçimden sonrasını işaret etti

Sakarya’da bütün uzuvları kesilen yavru köpeğin ölümü ülkenin gündemine oturdu. Bu olayla birlikte hayvanları korumaya yönelik yasal düzenleme eksikliği de yeniden konuşulmaya başladı.

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Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız” dedi.

Bu konu daha önce geçtiğimiz aralık ayında Erzincan’da orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H.’nin görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gündem olmuştu.

O dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hayvanları korumaya yönelik düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirtmiş, ancak bu yönde bir gelişme olmamıştı.

Mevcut düzenlemelere göre, hayvanlara karşı öldürme ya da işkence gibi suçlarda, eğer hayvan sahipliyse dört aydan üç yıla kadar hapis öngörülen ‘mala zarar verme’ suçundan dava açılabiliyor.

Ancak hayvan sahipsizse işlenen suç ne olursa olsun kişiye ancak 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu’ndan idari para cezası kesiliyor.

Sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçları da ele alan daha kapsamlı bir yasa mevcut değil.