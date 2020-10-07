Hayvanat bahçesinde yavru sürprizi: Orangutan Leia, testleri negatif çıkmasına rağmen doğum yaptı

Britanya’daki Chester Hayvanat Bahçesi’nde, hamile olup olmadığına ilişkin testleri negatif çıkan bir orangutanın doğum yapması ‘sürpriz’ oldu ve herkesi sevindirdi.

Fotoğraflar: Chester Hayvanat Bahçesi

‘Leia’ adlı Borneo orangutanının bakıcısı Chris Yarwood, “Çok sayıda test yapıldı. Negatif çıktı. Haziranda doğum yaptı ama yavruyu bizden bile uzak tutuyor” dedi.

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Henüz yanına fazla yaklaşamadıkları yavrunun cinsiyetini de belirleyemediklerini söyleyen Yarwood, türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anımsatarak şunları söyledi: “Asya’da sadece 55 bin tane kaldı. Leia’nın doğum yapması bizi hem şaşırttı hem de çok sevindirdi.”

Yarwood, sevimli yavrunun Leia’nın ikinci yavrusu olduğunu ve hayvanat bahçesindeki üreme programı kapsamında dünyaya geldiğini de sözlerine ekledi.