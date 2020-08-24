Hayvanat bahçesinde kaybolan albino kanguru yavrusunun çalınmış olabileceğinden endişeleniliyor

Almanya’da birkaç haftalık albino kanguru yavrusu çarşamba gecesinden beri kayıp. Polis çalınmış olabileceği ihtimalini de araştırıyor.

Fotoğraflar: Kaiserslautern hayvanat bahçesi

Temmuz ayında Kaiserslautern kentindeki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Mila isimli yavrunun annesinin yanında nadiren ayrıldığı ve ziyaretçilerin yıldızı olduğu belirtildi.

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Polis araştırmayı çok yönlü sürdürdüğünü, çalınmış olma ihtimalini göz önünde bulundurduklarını açıkladı.

Hayvanat bahçesi de köpeklerin de dahil olduğu bir arama ekibi kurdu.

Hayvanat bahçesi müdürü Matthias Schmitt, Mila’nın vahşi bir tikli veya başka bir yırtıcı hayvan tarafından kapıldığına dair bir delil olmadığını belirtti.

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Albinizm diğer türlerde olduğu gibi kandurularda da nadir görülen bir durum. Her 50 bin ile 100 bin arası doğumdan birinde rastlanıyor.

Kar beyazı tüyleri doğada yaşayan albinoları yırtıcı hayvanlara karşı savunmasız kıldığından çok azı uzun yıllar yaşayabiliyor.