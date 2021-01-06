Hayvan sahiplendirme bahanesiyle dolandırıcılık yaptı, serbest bırakıldı

Adana’da, çeşitli suçlardan kaydı olan bir kişinin sosyal medyadan hesap açıp paylaştığı kedi ve köpek fotoğraflarıyla hayvanları sahiplendirdiğini öne sürerek, yüzlerce kişiyi 69 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hayvanseverlerin sokaktaki kedi ve köpeklere yuva bulabilmek amacıyla sosyal medyada oluşturduğu hesaplara benzer bir hesap açan Serkan B., kedi ve köpek fotoğrafları paylaşarak ücretsiz sahiplendirmek istediğini iddia etti.

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Paylaşımları görenler, internet üzerinden Serkan B. ile iletişime geçip söz konusu hayvanları sahiplenmek istediğini söyledi.

Serkan B. Ankara’da yaşayan ve yavru bir köpeği sahiplenmek isteyen Aşkın Ç.’den 150 lira, yine yavru bir köpek sahiplenmek isteyen Bursa’daki Arzu G.’den 500 lira, İstanbul’da yaşayan Burak Ö.’den sahiplenmek istediği yavru kediyi ‘pet taksi’ ile göndermek ve transfer masrafları için de 300 lira para talep etti.

Hayvan sahiplenmek isteyenler, Serkan B.’nin istediği paraları verdiği hesaplara yatırdı.

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Ancak sosyal medya hesabının kapatıldığını gören Aşkın Ç., Arzu G. ve Burak Ö., dolandırıldıklarını anlayıp polise başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, Serkan B.’yi merkez Seyhan ilçesine bağlı Toros Mahallesi’ndeki evinde yakalayıp gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Serkan B.’nin, aynı yöntemle sadece son beş ayda yüzlerce kişiyi 69 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Serkan B.’nin, dolandırdığı kişilerden gelen paralar için kendi hesabıyla birlikte kız kardeşi Cennet B. ve nişanlısı Azize P.’nin de banka hesaplarını kullandığı tespit edildi. Sonrasında paraları elektronik paraya dönüştüren Serkan B.’nin, hesaplar arasında para trafiğiyle paranın takibini zorlaştırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Dolandırıp tatile çıkmış

Polisin yaptığı teknik takipte, Serkan B.’nin, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla nişanlısı Azize P. ile birlikte yaz tatili için Antalya, Muğla ve İzmir’e gittikleri, ancak çiftin parası bitince Serkan B.’nin tatilde de insanları kandırıp onların paralarını almaya devam ettiği tespit edildi. Serkan B. ve Azize P.’nin, bir ATM’den para çektiği anlara ait görüntülere de ulaşıldı.

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Serkan B.’nin, “Arkadaşım benden para transferi için hesap bilgilerimi istedi. Ben de ona yardımcı olmak istedim. Ben kimseyle hayvan sahiplendirme konusunda pazarlık yapmadım” dediği öğrenildi.

Çeşitli suçlardan sabıkası var

Daha önce işlediği çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Serkan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.