Hayvan pazarında ‘sopayla’ pazarlık dönemi

Erzurum’daki canlı hayvan pazarında salgınla mücadele için alınan önlemler kapsamında el sıkışarak yapılan pazarlık geleneği kaldırıldı. Pazarlık ve arabuluculuk sopalarla yapılıyor.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin ‘et ambarı’ olarak bilinen Erzurum’daki hayvan pazarında, normalleşme sürecinde hareketlilik yaşanıyor. Besiciler, hayvanlarını getirerek satın almak isteyenlerle sıkı pazarlığa giriyor. Ancak pazarlık eski usul yani tokalaşarak yapılmıyor. Taraflar, ellerindeki sopaların ucundan tutuyor. Pazarlıkta anlaşamayanlara arabuluculuk yapanlar da onların el ve kollarından tutmak yerine ellerindeki sopaları pazarlık yapanların sopalarının üzerine koyuyor.

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Renkli görüntülerin yaşandığı pazarda tedbiri elden bırakmadıklarını söyleyen Canlı Hayvan Pazarı İşletme Müdürü Ümit Akpınar, herkesin tek tek ateşinin ölçüldüğünü, içeri maskesiz kimsenin alınmadığını, bir çok noktaya dezenfektan konulduğunu, pazarın gün boyu dezenfekte edildiğini anlattı.

Akpınar, sopayla pazarlığın ise salgın bitene kadar sürdürüleceğini, el sıkışmaya izin verilmeyeceğini söyledi.