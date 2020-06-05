Hayvan otlatma yeri nedeniyle kavga: Bir ölü, bir yaralı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Dişli beldesinin Dolavı mevkisinde Abdil K. (48) ve Muhammet K. (22) ile aralarında husumet bulunan Ahmet B. (43), Ramazan B. (27) ve Recep B. (19) hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep B. av tüfeğiyle Abdil K. ile Muhammet K.’ye ateş etti. Muhammet K. olay yerinde yaşamını yitirdi, Abdil K. başına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Recep B., Ahmet B. ve Ramazan B. olay yerinden kaçtı.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Abdil K. ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan üç kişiyi kısa sürede yakaladı, ellerindeki iki ruhsatsız av tüfeğine el koydu.