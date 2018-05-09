Hayvan hırsızlarının katlettiği beş kişilik aile, bebek mezarına gömüldü

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Hayvan hırsızları tarafından yakılarak katledilen beş kişilik Çataloğlu ailesinin bedenlerinden kalanlar, bir tabut içerisinde bebek mezarına defnedildi.

Kastamonu’nun Bürme köyünde 29 Kasım 2017’de 63 yaşındaki Fazıl Çataloğlu, 62 yaşındaki eşi Sebahat, 35 yaşındaki oğlu Emin, 32 yaşındaki gelini Şengül ve 12 yaşındaki torunu Serdar, üç kişi tarafından öldürülmüş, cesetleri yakılmıştı.

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Ailenin cesedine evdeki kazının 42’nci gününde ulaşılmıştı. Hayvanları çalınırken gürültüye uyanan aileyi katletmekten yargılanan üç kişi de tutuklanmıştı.

Bebek mezarına defin

Beş kişinin cesetlerinden kalan parçalar, bugün Nasrullah Camii’ne götürüldü. Burada öğle vakti erkekler, kadınlar ve çocuk için üç ayrı cenaze namazı kılındı.

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Ailenin konulduğu tabut daha sonra Kırkçeşme mahallesinde bulunan Ahmet Dede Mezarlığı’na götürüldü. Çataloğlu ailesinin beş üyesi bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.