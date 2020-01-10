Hayvan hakları yasasını beklerken: Bir köpek asıldı, diğerine sürücü çarpıp kaçtı

24 Haziran 2018 seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk 100 gün vaatleri arasında yer alan hayvan hakları yasası hala Meclis’e dahi gelmemişken hayvana kötü muamele haberleri gelmeye devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Hayvanseverlerin uzun süredir beklediği hayvana kötü muamele, işkence, öldürme gibi fiilleri kabahat değil suç sayan ve bu durumlarda sahipli/sahipsiz ayrımına bakılmaksızın para cezası yerine hapis cezası verilmesinin önünü açan hayvan hakları yasası hala çıkmadı.

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Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası açıkladığı ilk 100 gün vaatleri arasında yeni hayvan hakları yasası da yer alıyordu. Vaatlerin gerçekleştirilmesi için süre 14 Kasım 2018’de dolmuştu.

DHA’nın haberine göre yeni yasa teklifinin bu ay Meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Ancak yasanın çıkmadığı her gün hayvanlar öldürülmeye ve eziyet görmeye devam ediyor.

İple ağaca asıp görüntülerini paylaştı

Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir kişi Alman kurdu köpeği boynuna geçirdiği iple ağaca asarak öldürdü. Köpeği astığı anları da kameraya çekip görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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Minibüs çarpıp kaçtı

Çorum’un Osmancık ilçesinde ise bir köpeğe plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs çarptı. Sürücü kaçarken tedaviye alınan köpeğin sağ ön ayağındaki kemikte kırıklar olduğu tespit edildi.