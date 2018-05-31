‘Hayvan Hakları Taahhütnamesi’ni imzalayan iki aday: Akşener ve Demirtaş

Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş, ‘Hayvan Hakları Taahhütnamesi’ni imzaladı.

Yeşilist’in haberine göre, aralarında Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED), Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Marmara Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nin olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başlattığı “Hayvan Haklarını Yok Sayan Siyasîlere OY YOK” kampanyasının hazırladığı taahhütnamede ise “Seçildiğim takdirde doğayı ve hayvanların yaşam haklarını koşulsuz koruyacak ulusal ve yerel bazda çalışmalar yapacağıma söz veriyorum” ifadeleri geçiyor.

Reklam

Sivil toplum kuruluşlarının bu ortak bildirgesini imzalayan ilk isim İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oldu. Metni okumadan imzalayacağını söyleyen Akşener, ülkemizde hayvan haklarının yetersizliğini farkında olduğunu, hayvan hakları savunucularının sıkıntılarını da çok iyi bildiğini söyledi. Akşener, geçtiğimiz aylarda da tecavüz mağduru bir kedi sahiplenmişti.

Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) yöneticisi avukatların Edirne Kapalı Cezaevi’nde görüştüğü HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Akşener’in ardından hayvan haklarını koruyacağına dair söz vererek hayvan hakları taahhütnamesini imzalayan ikinci cumhurbaşkanı adayı oldu.