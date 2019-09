Hayvan hakları savunucularını dikkate alan Taylor Swift, Melbourne Cup’taki konserini iptal etti

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, hayvan hakları savunucularının tepkisi üzerine Avustralya’da düzenlenen at yarışı Melbourne Cup’ta vermeyi planladığı konserini iptal etti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Yarışın organizasyon komitesinin başkanı Neil Wilson, ünlü şarkıcının Avustralya’ya gidemeyeceğini duyuran bir açıklama yayınladı.

Swift’in ay başında konser vereceği açıklandığında, hayvan hakları savunucuları yarışta 2013’ten beri altı atın öldüğünü gerekçe göstererek tepki göstermişti.

Yarış atlarını korumayı amaçlayan ‘The Coalition for the Protection of Racehorses’ adlı sivil toplum kuruluşu sosyal medyada ‘#NupToTheCup’ etiketiyle kampanya başlatarak Swift’e konserini iptal etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Konser organizasyonunu yapan ‘Mushroom Events’ adlı şirket iptal kararının Swift’in dünya turu programındaki değişiklik nedeniyle alındığını duyursa da ‘gerçek nedeni bilen’ hayvan hakları savunucuları ABD’li şarkıcının aldığı karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.