Hayvan hakları savunucularını dikkate alan Taylor Swift, Melbourne Cup’taki konserini iptal etti

AKP’de ‘metal yorgunluğu’ süreci kapsamında 2018 yılında istifa ettirilen Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 2012 yılında ‘irtikap ile ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından yargılanmaya başladığı ve 2013 yılında da beraat ettiği davadan yeniden yargılanacak.