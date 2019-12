Hayvan hakları komisyonu üyesi: 2012’den beri 702 at ‘ruam’dan öldü

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Büyükada’da 2012’den beri 702 atın ‘ruam hastalığı‘ nedeniyle öldüğünü söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’ye konuşan Yavuzyılmaz, ‘çok sınırlı sayıda’ fayton bırakılmasını, bunun dışındakilerin yasaklanmasını, elektrikli fayton sistemine geçilmesini istedi.

Reklam

CHP Zonguldak milletvekili de olan Yavuzyılmaz, Adalar’da faytona koşulan toplam at sayısının 945 olduğunu, bunların 777’sinin Büyükada’da bulunduğunu ifade etti. Toplam fayton sayısı ise 278. Bunların da 227’si Büyükada’da.

CHP’li vekil, Büyükada’daki at sayısının 1200 olduğunu ancak bunların 777’sinin kayıtlı olduğunu belirterek “Kaçak atların çoğu da ruam hastalıklı” dedi.

Yavuzyılmaz, her yıl adada 700 at öldüğünü, kaçak atların ölümlerinin gizlendiğini belirterek şunları ifade etti: “Ölen atların yerine, karantinadan geçmeyen, taramaya sokulmayan hastalıklı ve kaçak atlar getiriliyor. At hırsızları, kaçakçılar var.”