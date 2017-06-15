Hayrünnisa Gül’ün eski danışmanına ‘FETÖ’den yakalama kararı

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrunisa Gül’ün bir dönem danışmanlığını yapan Ayşe Yılmaz hakkında ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Ayşe Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yasaklı olduğu 2002’de Başbakan olan Abdullah Gül’ün AKP’de danışmanlığını yapıyordu.

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı olmasının ardından Yılmaz, Hayrunisa Gül’ün danışmanlığını yapmaya başladı. Ayşe Yılmaz, Cumhurbaşkanı Gül’ün 2008’de Türkiye’yi ziyaret eden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip onuruna verdiği akşam yemeğine katılan isimlerdendi.

Gül çifti Çankaya Köşkü’nden ayrıldıktan sonra da danışmanlığı devam eden Yılmaz’ın kadrosu Eylül 2016’da Kültür Bakanlığı’na geçti.

Önce serbest, sonra yakalama

Kısa süre önce gözaltına alınan Yılmaz, Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı, 9 Haziran’da serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine 4. Sulh Ceza Hakimliği, Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararda, “Şüphelinin çocuklarını KHK ile kapatılmasına karar verilen örgüte ait olduğu tespit edilen okullara kapatılıncaya kadar göndermesi, ayrıca örgüt liderinin Bank Asya’yı kurtarın talimatından sonra Bank Asya’daki hesabında artışa gitmesi ve diğer deliller göz önünde bulundurulanarak, Ayşe Yılmaz hakkında verilen adli kontrol kararının yetersiz kalacağı” belirtildi.

Suçlamaları reddeden Yılmaz, üniversite yıllarından sonra cemaatten ayrıldığını öne sürdü.

Kendisi için “Sohbet ablasıydı” diyen kadın tanıkla ilgili ise, “Psikolojik sorunları var, kabul etmiyorum” dedi.