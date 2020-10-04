Hayri Kozanoğlu: YEP’te bu hedeflerin yarısına dahi yaklaşılamayacağı itiraf ediliyor

İsterseniz Haziran 2011’e gidelim. Zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet’in 100. Yılı hedefinin 2 trilyon dolarlık dünyada ilk 10 arasına giren bir ekonomi olacağını, kişi başına gelirin 25 bin doları aşacağını, yıllık ihracatın 500 milyar dolara yükseleceğini açıklıyordu. Halbuki Berat Albayrak’ın ilan ettiği YEP’te bu hedeflerin yarısına dahi yaklaşılamayacağı itiraf ediliyordu. Ekonomi 875 milyar dolarda kalırken, kişi başına gelir ancak 10.033 dolara çıkabiliyor, ihracat ise 214 milyar doları yakalayabiliyordu. Kaba taslak geline geline niyet edilenin yüzde 40’ı bir ekonomiye ulaşılabilmişti. Küresel ekonomide ilk 10’a gireyim derken şimdi 17 milyon nüfuslu Hollanda’nın bile altına 18. sıraya inilmişti.
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