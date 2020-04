Hayri Kozanoğlu: Yasaklar uzarsa salgında kaybedilenden daha fazla insan açlıktan ölebilir

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) dış borçlarını konu alan Büyük Sokağa Çıkma Yasağından Büyük Erimeye (From the Great Lockdown to the Great Meltdown 23 Nisan 2020) başlıklı bir rapor yayımladı. Burada Covid-19 salgını sürecini “Great Lockdown” ifadesiyle adlandıran, ancak yoksul ülkelerin ve GOÜ’lerin sorunlarının çözümü için bir çıkış yolu göstermeyen IMF’ye bir gönderme yapıldığı açık.

UNCTAD raporu, kayıtdışı sektörün de önemli rol oynadığı GOÜ ekonomilerinin gelişmiş ülkeler gibi sokağa çıkma yasaklarını uzatmaları halinde, salgında kaybedilenden daha fazla insanın açlıktan ölebileceği iddiasında bulunuyor. Türkiye’nin de aralarında yer aldığı finansal ve bankacılık sistemi göreceli gelişkin ülkelerin dahi gelişmiş ülkeler benzeri bir mali manevra alanına sahip olmadıklarının altını çiziyor. Bu tezi doğrulayan en açık bir örnek Türkiye. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 200 milyar lira mali destekten söz ediyor. Ama, ayrıntılara inince bir kısım kredi destekleri-borç ötelendirmeleri bir yana, 4.4 milyon aileye 1000’er liralık nakdi yardım (4.4 milyar lira yapar) ve bunun kapsamının gelirini, işini kaybeden bazı vatandaşların da yararlanabileceği şekilde genişletilmesi dışında somut bir adıma rastlayamıyoruz.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı