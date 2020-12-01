Hayri Kozanoğlu: Sorun, dış aleme çizilecek imajla iç kamuoyuna hitap edebilecek söylemin bağdaşmaması

Tayyip Erdoğan siyasi kariyerinin belki de en zor döneminden geçiyor. Cumhur ittifakının toplumsal desteği giderek geriliyor. Fiili koalisyon ortağı MHP ile dengelerin korunması, ortak bir dil tutturulması gün geçtikçe zorlaşıyor. Ne var ki asıl sorun, ‘ekonomide, hukukta reform‘ iddialarının içini doldurabilmek için dış aleme çizilecek imajla iç kamuoyuna da hitap edebilecek bir söylemin asla bağdaşmaması. Dış politikada kendini dayatan bir kulvar değişikliği yapabilmek için gereken Batıcı, liberal, uzlaşmacı dil, üslup ile iç politikada büzülen tabanını bir arada tutmak için zorunlu milliyetçi ve ümmetçi mesajların birbirini dışlaması…

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı