Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hayri Kozanoğlu: Önümüzdeki ay işsizliğin yüzde 15’in üzerine çıkması büyük olasılık

Önümüzdeki ay işsizliğin aylar öncesinden öngördüğümüz şekilde yüzde 15’in üzerine çıkması büyük olasılık. Türkiye yüzde 14,7 işsizlik oranıyla, yüzde 13,9’luk bir istatistiğe sahip İspanya’nın da üzerine zıpladı. Avrupa’da bizden daha berbat durumda bir tek yüzde 18’lik Yunanistan kaldı.

AKP’li yıllarda en yüksek işsizlik yüzde 13,7 ortalamasıyla 2009 küresel finansal kriz döneminde gözlemlenmişti. 2019 muhtemelen daha beter bir istatistikle kapanacak. Yeni Ekonomi Programı’nda Berat Albayrak’ın açıkladığı yüzde 12,1 oranı aşırı iyimser kalacak. Hatta IMF’nin son Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’ndaki yüzde 12,7 bile tutturulamayacak.

Reklam

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Tiger Woods’un tarihi dönüşü: 11 yıl sonra gelen şampiyonluk

Son büyük başarısını 2008’de ABD Açık Golf Turnuvası’nda şampiyon olarak elde eden ABD’li golfçü Tiger Woods, golf erkeklerde dört büyük turnuvadan biri olan Masters’ı kazandı. 43 yaşındaki Woods, 11 yıl aradan sonra büyük bir organizasyonda şampiyon olarak spor tarihinin en büyük geri dönüş öykülerinden birine imza attı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...