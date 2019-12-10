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Yaramazlara biraz batar!

Hayri Kozanoğlu: Londra’da NATO zirvesi toplanıyor, 70 yıllık ittifakın misyonu üzerinde fikir birliği sağlayan iki ülke bile çıkmıyor

Dünya gerçekten çok ilginç bir dönemden geçiyor. Bir düşünün, huzur ve istikrar içerisinde, halkının mutlu yaşadığı, yabancıların imrenerek izlediği tek bir ülke var mı? Peki örnek alınan; yaşamıyla, duruşuyla, söylemiyle ağırlığı bulunan, saygı uyandıran bir liderden söz edebilir misiniz? Yanlış anlaşılmasın, stratejik ağırlığı olan ülkeleri kastediyorum. Yoksa tabii ki Yeni Zelanda’nın, İzlanda’nın, en son Finlandiya’nın genç ve dinamik kadın başbakanları pırıltılı örnekler…

Londra’da NATO zirvesi toplanıyor, 70 yıllık ittifakın misyonu üzerinde fikir birliği sağlayan iki ülke bile çıkmıyor. Devlet ve hükümet başkanları birisi arkasını dönse de onun dedikodusunu yapsak diye fırsat kolluyor. Boris Johnson, Trump’la aynı karede görünmemek için köşe kapmaca oynuyor; Trump Macron’dan kaçıyor; Macron Merkel’den fırça yememek için uzak duruyor…

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Hayri Kozanoğlu’nun yazısı

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İmamoğlu’ndan bakana Kanal İstanbul yanıtı: Halk 23 Haziran’da iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın, Kanal İstanbul projesiyle ilgili İBB’yle protokol yapıldığına dair demecini, ‘içi boş, talihsiz bir açıklama daha’ diye niteledi. İmamoğlu, “23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti” diyerek karşılık verdi.

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