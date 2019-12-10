Hayri Kozanoğlu: Londra’da NATO zirvesi toplanıyor, 70 yıllık ittifakın misyonu üzerinde fikir birliği sağlayan iki ülke bile çıkmıyor

Dünya gerçekten çok ilginç bir dönemden geçiyor. Bir düşünün, huzur ve istikrar içerisinde, halkının mutlu yaşadığı, yabancıların imrenerek izlediği tek bir ülke var mı? Peki örnek alınan; yaşamıyla, duruşuyla, söylemiyle ağırlığı bulunan, saygı uyandıran bir liderden söz edebilir misiniz? Yanlış anlaşılmasın, stratejik ağırlığı olan ülkeleri kastediyorum. Yoksa tabii ki Yeni Zelanda’nın, İzlanda’nın, en son Finlandiya’nın genç ve dinamik kadın başbakanları pırıltılı örnekler…

Londra’da NATO zirvesi toplanıyor, 70 yıllık ittifakın misyonu üzerinde fikir birliği sağlayan iki ülke bile çıkmıyor. Devlet ve hükümet başkanları birisi arkasını dönse de onun dedikodusunu yapsak diye fırsat kolluyor. Boris Johnson, Trump’la aynı karede görünmemek için köşe kapmaca oynuyor; Trump Macron’dan kaçıyor; Macron Merkel’den fırça yememek için uzak duruyor…

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Hayri Kozanoğlu’nun yazısı