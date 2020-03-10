Hayri Kozanoğlu: Korona ultra-zenginlerin servetini erozyona uğratmayacak

Eğer ultra-zenginseniz ticari uçuşlar yerine özel jetinize binip virüs riskini azaltabiliyorsunuz. Dünyanın önde gelen doktorlarının gözetimi altında gelişmeleri izleyebiliyorsunuz. Salgının daha da yayılması halinde gözlerden ırak sayfiyelerde kendinizi koruma altına alabiliyorsunuz. Elinde nakit bulunanlar dip yapmış havayolu şirketleri ve otel zinciri hisselerine yönelerek riski fırsata bile çevirebilirler.

Bloomberg’in haberine göre ABD’de ultra-zenginlerin maliyeye yüzde 40 vergi ödemeden varlıklarını çocuklarına veya torunlarına aktarmalarına olanak tanıyan dolambaçlı bir sistem var. Özellikle düşük faiz ve irtifa kaybeden borsa endeksi ortamında bu mekanizmanın işlemesine olanak tanıyor.

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Hayri Kozanoğlu’nun yazısı