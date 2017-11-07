Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Hayri Kozanoğlu: Kadınlar ve gençler iş aramasalar, işsizlik sıfır olacaktı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Tam da enflasyonun zirve yaptığı, döviz sepetinin rekor kırdığı günde RTE ekonomiden sürekli iyi haberler geldiğini iddia etmiş. “Merkez Bankası’ndaki rezervimiz 117 milyar dolar seviyesine çıkmış bulunuyor. En kısa sürede 135 milyar doların üzerine çıkaracağız” demiş.

Ne var ki, bu rezervlerin net, yani kullanılabilir kısmının 33.9 milyar olduğunu herhalde bilmiyor. Döviz kurunun sıçradığı, cari açığın yüksek seyrettiği bir konjonktürde rezervlerinizi artırmaya kalkar, yani döviz alımına geçerseniz bunun kuru hoplatacağını, krize davet çıkarmak anlamına geleceğini, umarız birileri kendisine söyleyecek cesareti bulur.

Reklam

Ayrıca, “İstihdamda 29 milyona yaklaştık. Gençlerimiz ve kadınlarımız arasında çok daha hızlı şekilde gözlenen istihdama katılım sebebinin yüksekliği sebebiyle henüz tek haneli rakamlara ulaşamadı” buyurmuş.

Söylediklerinin meali; eğer kadınlar ve gençler iş aramasalar, işsizlik sıfır olacaktı. Bilindiği gibi yüksek büyüme iddialarına karşın, TUİK’in son açıkladığı işsizlik oranı %10.7; yani istihdamsız bir büyüme söz konusu. Ayrıca çalışacak yaştaki her 100 kadının sadece 34’ü işgücü piyasasına çıkıyor. Bir de örneğin, Çin gibi kadınların işgücüne katılma oranı %63, ya da İsviçre gibi %64 düzeyinde seyretseydi, halimiz ne olurdu?

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Bakan duyurdu: Futboldaki yabancı sayısı düşmeli, beş ya da altı olabilir

  Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yabancı futbolcu sayısının beş ya da altıya düşürülebileceğini açıkladı. TFF, 2015 yılında hayata geçirdiği düzenlemeyle Süper Lig kulüplerinin kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurmalarına olanak tanımıştı. TRT Spor yayınına katılan Bak şunları söyledi: “Türk futbolundaki yabancı sayısının düşmesinden yanayım. 5 veya 6 olabilir. Bir Galatasaray örneği var, UEFA Kupası kazanıldı. […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...