Hayri Kozanoğlu: İntihar haberlerine şaşırmamak lazım, yurttaşını umutsuzluğa düşürenler utansın

Kış aylarıyla birlikte muhtemelen kasım veya aralıkta işsizlik yüzde 15 barajını da aşacak. İşsiz yurttaşlarımızın sayısı 5 milyonu geçecek. Görüldüğü kadarıyla yeni ekonomi programındaki (YEP) 2019 yılı yüzde 12.9 hedefi dahi tutturulamayacak. Zaten bu ekonomi yönetiminin, sürekli ‘başarılı olduğundan dem vururken’, işsizliği düşürme konusunda bir iddiası bile yok. 2022’de işsizliği düşürme tek hanelere, o da yüzde 9.8’e inmesi hedeflenmiyor. Bu tempoyla ne yazık ki o oranların yakalanması bile imkansız görünüyor. Öyleyse ardı ardına gelen intihar haberlerine şaşırmamak gerekiyor. Yurttaşını böyle umutsuz, çaresiz hale düşürenler utansın demekten başka elden bir şey gelmiyor.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı