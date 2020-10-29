Hayri Kozanoğlu: Hayat döviz hesabı kabarık olana güzel

Bana kalırsa Türkiye’de refah etkisinin kendini en belirgin hissettirdiği varlık grubu Döviz Tevdiat Hesaplarıdır (DTH). 16 Ekim 2020 itibarıyla gerçek kişilerin mevduat bankalarında 119.7, katılım bankalarında 16.3, toplamda 136 milyar dolar paraları bulunuyordu. Daha geçen hafta MB Para Politikası Kurulu kararı öncesi dolar kuru 7.80 lira dolaylarındaydı. 1 haftada kurdaki 50 kuruş zıplama DTH’lerin TL karşılığının 68 milyar artması demek. Diğer bir ifadeyle döviz hesapları bulunanlar bir haftada 68 milyar TL zenginleştiler. Hayat döviz hesabı kabarık olana güzel… Arabalarını yenilediklerinde pekala ‘Hazine ve Maliye bakanım sağ olsun!‘ levhasını asabilirler.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı