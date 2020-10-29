Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hayri Kozanoğlu: Hayat döviz hesabı kabarık olana güzel

Bana kalırsa Türkiye’de refah etkisinin kendini en belirgin hissettirdiği varlık grubu Döviz Tevdiat Hesaplarıdır (DTH). 16 Ekim 2020 itibarıyla gerçek kişilerin mevduat bankalarında 119.7, katılım bankalarında 16.3, toplamda 136 milyar dolar paraları bulunuyordu. Daha geçen hafta MB Para Politikası Kurulu kararı öncesi dolar kuru 7.80 lira dolaylarındaydı. 1 haftada kurdaki 50 kuruş zıplama DTH’lerin TL karşılığının 68 milyar artması demek. Diğer bir ifadeyle döviz hesapları bulunanlar bir haftada 68 milyar TL zenginleştiler. Hayat döviz hesabı kabarık olana güzel… Arabalarını yenilediklerinde pekala ‘Hazine ve Maliye bakanım sağ olsun!‘ levhasını asabilirler.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı

Reklam

SON HABERLER

Akşener’den Erdoğan’a: Dış politikayı egona meze yapmaktan vazgeç

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fransa Cuhurbaşkanı Emmanuel Macron’u kınadı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise ‘takındığı tavırla Macron’u pişman etmediğini; bilakis yücelttiğini’ söyledi. Cumhuriyet bayramının ‘şeref günü’ olduğunu belirten Akşener, iktidarın ‘bu şerefi pek benimsemediğini’ söyledi.

Ceyhan’dan İstanbul için kademeli mesai uyarısı: Özel sektör uygulamazsa etkisi yok

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul’da corona virüsü vakalarındaki artışa, “Dur” demek için kademeli mesainin şart olduğunun bir kez daha altını çizdi. Ceyhan, kamuda yapılan uygulamanın özel sektör için de geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Heybeliada’da orman yakan sanığa en az 10 yıl hapis istendi

İstanbul Heybeliada’da orman yakan S.D. hakkında, ‘kasten orman yakmak’ suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı. Yangın sonucu 61 bin 805 metrekare ormanın yandığı belirtilen iddianamede, S.D.’nin her iki elinde de yanıcı ve yakıcı özelliğe sahip aseton kalıntılarının tespit edildiği belirtildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...