Hayri Kozanoğlu: Fatura kamu çalışanları ve emeklilere çıkıyor

Merkez Bankası Ocak Enflasyon Raporu’nda 2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,2’de tuttu. Berat Albayrak’ın “Yeni Ekonomi Programı”ndaki kimsenin ciddiye almadığı enflasyon oranı da bilindiği gibi yüzde 5. IMF ise son Türkiye raporunda 2020 için yüzde 12,6 ortalama enflasyon öngördü.

İlk izlenimler bırakın Berat Albayrak’ın temennilerini, Merkez Bankası projeksiyonlarının da gerçeklerle örtüşmediği yolunda. Peki yıllardır bu karavana enflasyon atışlarının bedelini ekonomi yönetimleri veya merkez bankası başkanları mı ödüyor? Ne gezer!

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Ne yazık ki fatura hep , maaş ayarlamaları beklenen resmi enflasyon oranlarına göre gerçekleşen kamu çalışanları ve emeklilere çıkıyor…

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı