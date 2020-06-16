Hayri Kozanoğlu: Ekonominin durumu maliye bakanının pembe tablosuyla uyuşmuyor

Geçtiğimiz hafta bir yandan uluslararası kuruluşların Covid-19 sürecinde küresel ekonominin durumunu analiz eden raporları yayımlandı. Bir yandan da Türkiye ekonomisine ilişkin çok sayıda veri açıklandı.

Değerlendirmelere geçmeden önce kestirmeden söyleyelim: Dünya ekonomisi çok ciddi ekonomik, sosyal, psikolojik sonuçları olacak kritik bir süreçle karşı karşıya. Türkiye ekonomisi de Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nın çizdiği pembe tablolarla hiç örtüşmeyen bir şekilde ağır risk altındaki ülkeler arasında bulunuyor.

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Hayri Kozanoğlu’nun yazısı