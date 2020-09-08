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Yaramazlara biraz batar!

Hayri Kozanoğlu: Dolar dünyanın bir numaralı rezerv parası olarak tahtını koruyacak mı

Genellikle dolar “güvenli liman” kabul edildiği için dünya ekonomisinde işler yolunda giderken, büyüme beklentileri olumlu seyrederken ABD parasının bir miktar değer kaybetmesi olağan kabul edilir. Gelgelelim bu kez ABD’nin gerileyen küresel hegemonyasını, Çin ekonomisinin yükselişini, “kolektif emperyalizm” diye niteleyebileceğimiz büyük kapitalist güçler arasındaki çatlakların derinleşmesini de içeren daha kapsamlı bir tartışma söz konusu. Açıkça doların dünyanın bir numaralı rezerv parası olarak tahtını koruyup koruyamayacağı sorgulanıyor.

Hayri Kozanoğlu’nun yazısı

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