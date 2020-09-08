Hayri Kozanoğlu: Dolar dünyanın bir numaralı rezerv parası olarak tahtını koruyacak mı

Genellikle dolar “güvenli liman” kabul edildiği için dünya ekonomisinde işler yolunda giderken, büyüme beklentileri olumlu seyrederken ABD parasının bir miktar değer kaybetmesi olağan kabul edilir. Gelgelelim bu kez ABD’nin gerileyen küresel hegemonyasını, Çin ekonomisinin yükselişini, “kolektif emperyalizm” diye niteleyebileceğimiz büyük kapitalist güçler arasındaki çatlakların derinleşmesini de içeren daha kapsamlı bir tartışma söz konusu. Açıkça doların dünyanın bir numaralı rezerv parası olarak tahtını koruyup koruyamayacağı sorgulanıyor.
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Baro başkanı: Hiçbir dava kestirilemez, talimat söz konusu
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu “Bugün Türkiye’de hiçbir davayı kestirebilmek mümkün değil. Anladığım kadarıyla bir talimat söz konusu ve bu talimata göre hareket ediliyor” dedi.
Güleda’nın ailesi ağırlaştırılmış müebbet istiyor: Katilin mektubu göz ardı edildi
Isparta’da öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel’in ailesinin avukatı, mahkemenin katilin mektubunu ‘gör ardı edildiğini’ belirterek cezanın ağırlaştırılmış müebbet çevrilmesini istedi.
Kronik hastaların süresi dolan reçete ve raporları geçerli olacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Normalleşme sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak” ifadelerini kullandı.
Esnafın talebi: Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV düşürülsün
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını döneminde vatandaşların gıda ve temizlik ürünleri harcamalarının arttığını belirterek, bu ürünlerden alınan KDV oranının düşürülmesini istedi.
Meslektaşının babasını Covid-19’dan kaybeden doktor: Çaresiz hissetim
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görevli acil tıp asistanı doktor Tutku Tanrıkulu Tek, Covid-19’la ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarından sadece biri. Bir meslektaşının babasını servise geldiğinde, Ankara’da görev yapan kızına, “Emanetiniz emanetim. Benim babam da olabilirdi” dedi. Ancak, kurtaramadı ve kendisini çaresiz hissetti.